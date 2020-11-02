ميركل: «كورونا» يزداد شراسة

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الاثنين، إن فيروس كورونا المستجد يتصرف بشكل مختلف، ويصبح أكثر شراسة في درجات الحرارة الأقل، وكان على ألمانيا أن تتحرك بفرض قيود جديدة على الحياة العامة لحماية نظامها الصحي.

وأضافت في مؤتمر صحفي «لا يمكن أن نسمح لهذا الانتشار السريع للفيروس بأن يثقل كاهل نظامنا الصحي»، مشيرة إلى أن عدد من يعالجون في وحدات العناية المركزة بسبب «كورونا» تضاعف في الأيام العشرة المنقضية.