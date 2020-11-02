ألمانيا تتوقع خسائر كبيرة بسبب الإغلاق

توقع معهد إيفو الألماني لأبحاث الاقتصاد تكبد الاقتصاد الألماني لحوالي 19 مليار يورو بسبب الإغلاق الجزئي الذي فرضته الحكومة الألمانية، ابتداء من اليوم الاثنين.

وكانت حكومة المستشارة أنجيلا ميركل، أعلنت تخصيص 10 مليارات يورو لدعم القطاعات المتضررة من الإغلاق خلال هذه الفترة، إلا أن خبراء الاقتصاد يتوقعون تكبد الاقتصاد الألماني لضعف هذا المبلغ.