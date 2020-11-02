إيران تسجل 440 حالة وفاة بفيروس كورونا



مع بدء تطبيق حظر السفر بين المدن الكبرى في إيران، سجلت البلاد اليوم الاثنين ارتفاعاً قياسياً في وفيات «كوفيد-19» بلغ 440 حالة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات في أشد دول الشرق الأوسط تضرراً بالجائحة إلى 35738.

وذكر التلفزيون الرسمي أن الحكومة أغلقت المدارس والمساجد والمحلات والمطاعم في معظم البلاد منذ أوائل شهر أكتوبر وفرضت، اليوم الاثنين، حظراً على التنقل بين 25 مدينة، بينها طهران، لمدة أربعة أيام.

وأفادت وسائل الإعلام الإيرانية، أن الحكومة ستتخذ قراراً بخصوص فرض إغلاق كامل لمدة أسبوعين في العاصمة، ولم تذكر تفاصيل.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري، للتلفزيون الحكومي: إنه تم تسجيل 8289 إصابة بـ«كوفيد-19» الذي يسببه فيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما رفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 628780.



