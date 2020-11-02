أكثر من مليون و201 ألف وفاة بـ«كورونا» في العالم

تسبب فيروس كورونا المستجد بوفاة ما لا يقل عن 1.201.450 شخصاً في العالم منذ أبلِغ عن ظهور المرض في الصين نهاية ديسمبر، اليوم الاثنين.

وأصيب أكثر من 46.543.100 شخص حول العالم بفيروس كورونا المستجد، تعافى 30.903.200 منهم حتى اليوم.

وسجلت الأحد 5189 وفاة إضافية و457.794 إصابة جديدة في العالم، والدول التي سجلت أكبر عدد من الوفيات الجديدة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة هي الولايات المتحدة (614) والهند (496) وإيران (440).

والولايات المتحدة هي أكثر البلدان تضرراً من حيث عدد الوفيات والإصابات مع تسجيلها 231.003 وفيات من أصل 9.208.874 إصابة، حسب تعداد جامعة جونز هوبكنز، وشفي ما لا يقل عن 3.630.632 شخصاً في البلاد.

بعد الولايات المتحدة، أكثر الدول تضرراً من الوباء هي البرازيل، حيث سجلت 160.074 من أصل 5.545.705 إصابة، ثم الهند مع 122.607 وفاة (8.229.313 إصابة) والمكسيك مع 91895 وفاة (929.392 إصابة) وبريطانيا مع 46717 وفاة (1.034.914 إصابة).

ومن أكثر البلدان تضرراً، تعد البيرو الدولة التي تسجل أكبر عدد من الوفيات نسبة لعدد سكانها مع 105 وفيات لكل 100 ألف نسمة، تليها بلجيكا (101) وإسبانيا (77) والبرازيل (75).

وحتى اليوم، أحصت الصين رسمياً (من دون احتساب ماكاو وهونغ كونغ) 4634 وفاة من أصل 85997 إصابة (24 إصابة جديدة بين السبت والأحد) فيما تعافى 81024 شخصاً.

وأحصت منطقة أميركا اللاتينية والكاريبي حتى الساعة 11.00 ت غ الاثنين 403.015 وفاة من أصل 11.355.634 إصابة، أما أوروبا فسجّلت 280.772 وفاة من أصل 10.690.122 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات المعلنة في الولايات المتحدة وكندا معاً 241.182 (9.445.641 إصابة).

وسجلت آسيا 171.485 وفاة (10.633.543 إصابة) والشرق الأوسط 60807 وفيات (2.586.451 إصابة) وإفريقيا 43167 وفاة (1.797.090 إصابة) وأوقيانيا 1022 وفاة (34619 إصابة).



