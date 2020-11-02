إيطاليا بصدد فرض قيود جديدة لكورونا دون فرض عزل عام شامل



قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي اليوم الاثنين، إن الحكومة الإيطالية ستعمل على تشديد القيود للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، لكنها تسعى لعدم إعادة فرض قيود عزل عام تشمل جميع أنحاء البلاد.

وقال كونتي في خطاب أمام البرلمان، إن البلاد بحاجة الآن لفرض إجراءات أكثر صرامة، بما في ذلك الحد من السفر إلى المناطق الأكثر تضرراً وفرض حظر تجول ليلي، نظراً لحدوث طفرة جديدة في تفشي الفيروس.

وقال إنه سيجري تقسيم البلاد إلى ثلاث مناطق اعتماداً على مستوى خطر التفشي، وحذر من أن وحدات الرعاية المركزة قد تفيض بالمرضى في 15 إلى 20 منطقة إيطالية خلال الشهر المقبل إذا لم تتخذ خطوات لمواجهة ذلك، قائلاً إن مناطق بعينها واجهت قيوداً أكثر صرامة عن غيرها.