الكويت تسجل 759 إصابة جديدة بفيروس كورونا



أعلنت وزارة الصحة في الكويت اليوم الاثنين، تسجيل أربع حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد جراء المرض إلى 786.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور عبدالله السند، اليوم الاثنين: إنه تم تسجيل 759 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 127 ألفاً و293 حالة.

وأشار المتحدث إلى وجود 114 مصاباً يتلقون الرعاية الطبية داخل وحدات العناية المركزة.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية في وقت سابق اليوم، أن 828 مصاباً تماثلوا للشفاء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين من كورونا في الكويت إلى 118 ألفاً و386 حالة.



