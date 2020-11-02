سويسرا تسجل نحو 22 ألف إصابة جديدة بكورونا



أظهرت بيانات السلطات الصحية في سويسرا اليوم الاثنين، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا زادت 21926 منذ الجمعة الماضي، وذلك بعد أن شددت الحكومة الأسبوع الماضي الإجراءات، بهدف إبطاء معدل تسارع انتشار «كوفيد-19».

وارتفع إجمالي الحالات المؤكدة في سويسرا وإمارة ليختنشتاين الصغيرة المجاورة إلى 176177 إصابة، في حين بلغت حصيلة الوفيات 2130 بعد زيادة 93 وفاة.

وزاد إجمالي الحالات التي تخضع للعلاج في المستشفيات بنحو 500 حالة، مما أدى إلى استمرار الضغط على شبكة الرعاية الصحية المركزة في البلاد.