تايلاند تسجل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت الحكومة التايلاندية، اليوم الاثنين، تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، جميعها لأشخاص قادمين من الخارج.

وأفادت صحيفة «بانكوك بوست» نقلاً عن مركز إدارة أزمة «كوفيد-19» القول، إن الحالات الجديدة لم تظهر عليها أي أعراض للإصابة بالمرض.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 3787 حالة، بينما استقر عدد الوفيات عند 59 حالة، حيث لم يتم تسجيل أي وفيات جديدة.