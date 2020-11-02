ميركل تعتزم عقد مؤتمر صحفي حول تدابير مكافحة كورونا



تعقد المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الاثنين، مؤتمراً صحفياً للرد على الأسئلة المتعلقة بتدابير مكافحة جائحة كورونا.

ومن المقرر عقد المؤتمر في تمام الساعة الثانية ظهراً (التوقيت المحلي)، عقب الانتهاء من اجتماع مجلس الوزراء المصغر المختص بمعالجة أزمة الجائحة.

وتبدأ ألمانيا، اعتباراً من اليوم، تطبيق قيود واسعة على الاختلاط وإغلاق الأعمال خلال شهر نوفمبر، في محاولة لكبح الزيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، قبل حلول عطلة عيد الميلاد (الكريسماس).

وتنص التدابير الجديدة، التي أقرتها الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات الأسبوع الماضي، على قصر التجمعات في الأماكن المفتوحة على أفراد من أسرتين فقط، بحد أقصى 10 أشخاص.

ومن المقرر أيضاً استمرار حظر حضور المشجعين لمباريات كرة القدم في الدوري الألماني، ولن تقام فعاليات رياضية للهواة، كما ستُغلق الصالات الرياضية وحمامات السباحة وصالونات التجميل وصالات التدليك.

وعلى خلاف الإغلاق السابق هذا العام، ستظل المدارس ورياض الأطفال مفتوحة، إلى جانب معظم المتاجر وصالونات الحلاقة.



