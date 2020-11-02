إندونيسيا تسجل 2618 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أظهرت بيانات فريق العمل المكلف بمكافحة فيروس كورونا في إندونيسيا أن البلاد سجلت 2618 إصابة جديدة اليوم الاثنين، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 415402.

وهذا هو أدنى معدل تسجله إندونيسيا من الإصابات اليومية بفيروس كورونا منذ 26 أغسطس.

كما سجلت البلاد 101 وفاة جديدة، لترتفع حصيلة الوفيات بسبب مرض «كوفيد-19» الذي يسببه الفيروس إلى 14044 وفاة، في حين ارتفع إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى 345566 حالة بعد تعافي 3624.