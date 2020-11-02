قبل يوم الانتخابات.. ترامب وبايدن يزوران ولايات حاسمة

يبحث الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن الدعم في أربع ولايات حاسمة اليوم الاثنين بينما سيركز المنافس الديمقراطي جو بايدن على ولاياتي بنسلفانيا وأوهايو خلال اليوم الأخير من الحملة الانتخابية في سباقهما نحو البيت الأبيض.

ويتخلف الجمهوري ترامب عن بايدن في استطلاعات الرأي على مستوى البلاد قبل يوم الانتخابات غدا الثلاثاء. لكن السباق محتدم في عدد كاف من الولايات المتأرجحة بدرجة تتيح لترامب تجميع الأصوات اللازمة للفوز في المجمع الانتخابي الذي يحدد الفائز وعددها 270‭ ‬صوتا.

وسيعقد ترامب، مؤتمرات انتخابية اليوم الاثنين في ولايات نورث كارولاينا وبنسلفانيا وويسكونسن واثنين في ميشيجان.

وفاز ترامب في تلك الولايات في 2016 في مواجهة الديموقراطية هيلاري كلينتون.

وسيختتم ترامب حملته في جراند رابيدز بولاية ميشيجان، وهو المكان نفسه الذي اختتم فيه حملته الرئاسية لعام 2016 بحشد جماهيري بعد منتصف الليل في يوم الانتخابات.

وسيقضي بايدن وزوجته والمرشحة لمنصب نائبته في الانتخابات كمالا هاريس وزوجها معظم اليوم الإثنين في ولاية بنسلفانيا، وسيتوجه كل منهم إلى ركن من أركان الولاية الأربعة التي أصبحت حيوية لآمال نائب الرئيس السابق.

وسيحشد بايدن أعضاء النقابات والأمريكيين من أصل أفريقي في منطقة بيتسبرج قبل أن تنضم إليه المغنية ليدي جاجا في موكب مسائي في بيتسبرج.

كما سيتجه بايدن إلى ولاية أوهايو المجاورة، ليقضي بعض الوقت في اليوم الأخير من حملته الانتخابية في ولاية كانت تعتبر ذات يوم محسومة لترامب، الذي فاز بها في عام 2016، لكن استطلاعات الرأي فيها تظهر الآن منافسة متقاربة.

وسافر بايدن بشكل شبه حصري إلى ولايات فاز بها ترامب في عام 2016 وانتقد أسلوب تعامل الرئيس مع وباء فيروس كورونا، الذي هيمن على المراحل الأخيرة من السباق الانتخابي.

وخلال جولة محمومة شملت خمس ولايات أمس الأحد وعد ترامب بصحوة اقتصادية وطرح وشيك للقاح لمكافحة الوباء.

وقال الدكتور أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، إن الجرعات الأولى من لقاح فعال لفيروس كورونا من المرجح أن تصبح متاحة لبعض الأمريكيين المعرضين لمخاطر عالية في أواخر ديسمبر أو أوائل يناير.

شكك ترامب مرة أخرى في نزاهة الانتخابات، قائلا إن إحصاء الأصوات الذي سيستمر بعد يوم الانتخابات سيكون "أمرا مروعا" وأشار إلى أن محاميه قد يتدخلون.

وأدلى الأميركيون بالفعل بما يقرب من 60 مليون صوت عبر البريد. وقد يستغرق فرز هذه الأصوات أياما أو أسابيع في بعض الولايات، مما يعني أنه قد لا يتم إعلان الفائز في الساعات التي تلي انتهاء الاقتراع ليلة الثلاثاء.



وينظم أوباما، الذي شغل بايدن منصب نائبه لمدة ثماني سنوات، تجمعا حاشدا في أتلانتا بولاية جورجيا اليوم الاثنين قبل أن يختتم حملته في المساء بتجمع حاشد في ميامي.