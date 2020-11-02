إصابات كورونا في فرنسا تصل إلى 1.46 مليون حالة

وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا إلى 46ر1 مليون حالة، حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الإثنين بتوقيت العاصمة باريس، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في فرنسا وصل إلى 37 ألفا و57 حالة، في حين تعافى من الفيروس حتى صباح اليوم 123 ألفا و664 من المصابين.

وأعلنت فرنسا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو 40 أسبوعا.