إخماد حريق في مخيم للاجئين بجزيرة ساموس اليونانية



أخمد رجال الإطفاء حريقاً في مخيم للمهاجرين واللاجئين في جزيرة ساموس اليونانية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، حسبما أفادت محطة سكاي الإذاعية اليونانية.

وقال رئيس هيئة شؤون اللجوء اليونانية، مانوس لوجوتريس، إنه لم تقع إصابات، لكن الحريق تسبب فى تشريد ما لا يقل عن 150 شخصا.

واندلع الحريق فى مركز فاتي للاستقبال وتحديد الهوية الساعة الرابعة صباحا (0200 بتوقيت جرينتش). ولم يتضح على الفور سبب ذلك.

ويوجد نحو 4200 شخص داخل وحول المخيم، الذي تم إقامته ليسع 600 شخص. وألحق الحريق أضراراً بواحد من الوحدات التي تعرف باسم المخيمات التابعة، وليس المنشأة الرسمية.

وفي أغسطس، دمر حريق معسكر موريا في ليسبوس، حيث وجه المدعون اتهامات بالحرق العمد ضد أربعة مواطنين أفغان.

وتم بناء ما يسمى بالنقاط الساخنة في عام 2016 للفصل بين اللاجئين الذين يحتاجون إلى اللجوء والمهاجرين الآخرين الذين يبحثون عن حياة أفضل في أوروبا. ووصل ما يزيد الآن على مليون شخص تقريبا من تركيا سعيا للوصول إلى الدول الأوروبية الغنية.



