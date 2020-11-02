تبادل لإطلاق النار في جامعة كابول وإصابة 2 في انفجار آخر

ذكرت مصادر في أفغانستان أن مجموعة من المسلحين، تردد أنهم ثلاثة، اقتحموا جامعة كابول صباح اليوم الاثنين، حيث غادر طلاب الجامعة المجمع التعليمي بعد ورود أنباء عن وقوع تبادل لإطلاق نار داخل المجمع.

وقالت إن قوات الأمن انتشرت في مكان تبادل إطلاق النار.

ومن جانبها أكدت وزارة الداخلية الأفغانية سماع دوي إطلاق نار داخل المبنى الجامعي الواقع في العاصمة الأفغانية بالمنطقة الشرطية الثالثة، وقال المتحدث باسم الوزارة طارق اريان إن القوات الأمنية الأفغانية تتابع الموقف عن كثب، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وقال مسؤول أمني أخر إن الشرطة قامت بتطويق المنطقة.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن.

من ناحية أخرى، أعلنت شرطة كابول في بيان لها إصابة أحد أفراد قوات الامن وشخص مدني آخر، في انفجار عبوة ناسفة مغناطيسية في حوالي الساعة 0735 من صباح اليوم الاثنين في منطقة "خواجا سابز بوش" بمدينة كابول.

ولم تذكر مزيدا من التفاصيل بشأن الانفجار، كما لم تعلن أي جهة عن مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.



