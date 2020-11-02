كوريا الجنوبية تسجل 97 إصابة جديدة بكورونا

أعلن المركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين أنه تم تسجيل 97 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة 26 ألفا و 732 حالة.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المركز القول إن حصيلة الاصابات اليومية تمثل تراجعا مقارنة بالأيام السابقة عندما تجاوزت الاصابات اليومية المئة إصابة.

ويشار إلى أنه من المقرر أن تبدأ حكومة العاصمة الكورية الجنوبية سول في فرض غرامة بقيمة 100 ألف وون ( 88 دولارا) على من لا يرتدي الكمامة في الأماكن العامة ابتداء من الأسبوع المقبل

وكان رئيس الوزراء تشونج سي كيون قد أعلن أمس الأحد عن تصنيف جديد للتباعد الاجتماعي يعتمد على خمس مستويات بدلا من ثلاثة.

وأعلن تشونج عن هذا الترتيب خلال اجتماع حكومي بشأن وضع فيروس كورونا، قائلا إن الخطة الجديدة تهدف لوقف تفشي الفيروس.

