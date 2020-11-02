ترامب يعد بإقالة كبير خبراء الأمراض المعدية بعد الانتخابات

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن أنه قد يقيل أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني الأميكي للحساسية والأمراض المعدية، بعد الانتخابات الرئاسية.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية أن ترامب كان يشكو أمام حشد انتخابي في ولاية فلوريدا من التغطية الإعلامية لجائحة كورونا عندما صاح الجمهور للمطالبة بإقالة فاوتشي.

ورد ترامب على الهتافات بالقول :"لا تخبروا أحدا ولكن دعوني أنتظر قليلا بعد الانتخابات .. أقدّر النصيحة".

ولاحقا قال ترامب إن "فاوتشي رجل لطيف لكنه يخطئ كثيرا".

تأتي تصريحات ترامب بعدما هاجم البيت الأبيض فاوتشي أمس الأول السبت بعد تصريحات أدلى بها لصحيفة "واشنطن بوست" وانتقد فيها تعامل إدارة ترامب مع الجائحة.