ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا إلى 81 قتيلاً

قال مسؤولون إن جهود الإنقاذ في ثماني بنايات بمدينة إزمير بغرب تركيا استؤنفت اليوم الاثنين وذلك في الوقت الذي ارتفع فيه عدد قتلى الزلزال القوي الذي هز منطقة بحر إيجه يوم الجمعة إلى 81.

وأضافوا إن 79 قتلوا، جميعهم في إزمير، في حين لقي شابان حتفهما على جزيرة ساموس اليونانية.

وزلزال الجمعة، الذي قال معهد أبحاث الزلازل ومرصد قنديلي في إسطنبول إن قوته بلغت 6.9 درجة، كان مركزه في بحر إيجه شمال شرقي جزيرة ساموس.