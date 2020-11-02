ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار "جوني" في الفلبين

قالت وكالة مكافحة الكوارث بالفلبين اليوم الاثنين إن عدد قتلى الإعصار جوني، وهو أقوى الأعاصير في العالم هذا العام، ارتفع إلى 16.

وذكرت الوكالة في بيان أن الرياح القوية والأمطار الغزيرة المصاحبة للإعصار أحدثت فيضانات أودت بحياة عشرة أشخاص في إقليم ألباي وستة آخرين في كاتادوانيس. وتقع المنطقتان جنوبي جزيرة لوزون التي يقطنها زهاء نصف سكان البلاد البالغ عددهم 108 ملايين نسمة.