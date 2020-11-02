12 قتيلاً في هجوم إرهابي على بلدة في نيجيريا

قُتل 12 شخصا وخُطف 7 آخرون في هجوم لجماعة بوكو حرام استهدف قرية قرب بلدة شيبوك في شمال شرق نيجيريا، وفق ما أعلنت مصادر محلية.

وشيبوك كانت مسرحا لعملية خطف جماعية لـ276 تلميذة عام 2014 من قبل بوكو حرام.

وتوجه مقاتلون في 6 شاحنات صغيرة الأحد الى قرية تاكولاشي، على بعد 18 كيلومترا من شيبوك، وأطلقوا النار على السكان وأشعلوا النيران في المنازل.

وقال أبواكو كابو زعيم ميليشيا محلية مدعومة من الحكومة "قتل الإرهابيون 12 شخصا بينهم اثنان من عناصرنا اشتبكوا معهم بالأسلحة النارية".

وأضاف أن عناصر الميليشيات المناهضة من شيبوك دافعوا عن القرية.

وأفاد أيوبا آلامسون وهو زعيم محلي في شيبوك أن الإرهابيين الذين هاجموا القرية من معقلهم في غابة سامبيسا القريبة خطفوا 7 من السكان وأحرقوا 70 منزلا بعد نهب الإمدادات الغذائية.

وأكد آلامسون حصيلة القتلى، مشيرا الى ان المهاجمين "أخذوا معهم ثلاث نساء مع أطفالهن الأربعة".

وتمركزت القوات النيجيرية في تشيبوك منذ اختطاف التلميذات، لكن هجمات بوكو حرام الدامية استمرت في المنطقة.