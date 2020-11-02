ترامب يقيم حفلاً ليلة الانتخابات بالبيت الأبيض

قال مسؤول أميركي إن الرئيس دونالد ترامب سيقيم حفل ليلة الانتخابات مساء الثلاثاء بالبيت الأبيض.

وأوضح المسؤول أن نحو 400 فرد سيحضرون الحفل بعد الخضوع لفحص فيروس كورونا.

وكان الحفل مقررا في فندق ترامب انترناشونال بواشنطن على بعد بنايات معدودة من البيت الأبيض لكن صحيفة نيويورك تايمز ذكرت يوم الجمعة أن الرئيس ترامب ألغى خطط الظهور في الفندق وفضل متابعة النتائج من البيت الأبيض.