تركيا تمدد مهمة التنقيب عن الغاز شرق المتوسط

أثينا (وكالات)

في خطوة استفزازية، أعلنت تركيا أمس، تمديد «إخطار نافتيكس» حول مهام المسح السيزمي التي تقوم بها سفينة «أوروتش رئيس» شرقي البحر المتوسط. وبموجب قرار التمديد، ستواصل السفينة مهامها حتى 14 نوفمبر، بعد أن كان من المقرر أن تنتهي صلاحية الإخطار الحالي الأربعاء القادم.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن سفينتي «أطامان» و«جنكيز خان» ستواصلان مرافقة «أوروتش رئيس» خلال أداء مهامها.

وتقوم «أوروتش رئيس» بأعمال بحث في مياه متنازع عليها في شرق البحر المتوسط، وذلك للتنقيب عن احتياطيات الغاز جنوب جزيرة «كاستيلوريزو» اليونانية. وتصر تركيا على أجندتها الخاصة بشأن التنقيب عن الغاز في شرق البحر المتوسط، ما يثير التوترات بينها وبين اليونان وقبرص العضوين في الاتحاد الأوروبي.

وأعربت وزارة الخارجية اليونانية، في بيان عن أسفها للقرار التركي، مؤكدةً أن أعمال التنقيب التركية تنفذ في منطقة تعتبرها اليونان تابعة لجرفها القاري، وأن ذلك التنقيب خطوة غير قانونية. وحذرت الخارجية من أن «هذه التحركات تزيد من التوترات القائمة في منطقة بالغة الحساسية يتركز الاهتمام فيها الآن على تقديم المساعدات وإبداء الدعم والتضامن»، وذلك في إشارة واضحة إلى الزلزال القوي الذي هز مؤخراً منطقة بحر إيجه وألحق أضراراً كبيرة في اليونان وتركيا على حد سواء.

وأشارت الوزارة اليونانية إلى أن «قرار أنقرة الأخير يظهر مرة أخرى أن تركيا تستمر في تجاهل القواعد الأساسية للقانون الدولي، وتواصل التصرف دون التجاوب مع دعوات المجتمع الدولي، بما فيها مخرجات الاجتماع الذي عقده في أكتوبر المجلس الأوروبي، حيث دعا تركيا إلى تعليق هذه الأنشطة».

وحذرت الخارجية اليونانية من أن أعمال التنقيب التركية في شرق المتوسط تقوض بشكل أكبر فرص إطلاق حوار بناء، داعية أنقرة إلى إلغاء إخطار «نافتكس» الذي أصدرته. وأكد البيان أن وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس أصدر في هذا الصدد توجيهات باتخاذ إجراء دبلوماسي بحق الجانب التركي وإبلاغ حلفاء وشركاء أثينا بـ«السلوك الاستفزازي التركي المتواصل».