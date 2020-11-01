أميركا تقترع غداً.. والاستطلاعات غير حاسمة

واشنطن، لندن (الاتحاد، وكالات)

مع قرب انتهاء العد العكسي ليوم الحسم في الانتخابات الرئاسية الأميركية غداً الثلاثاء، كثف المرشحان الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، والديمقراطي جو بايدن حملاتهما الانتخابية في الولايات المتأرجحة، حيث حشد الأول لعقد 10 مؤتمرات خلال 48 ساعة في ولايات ميشيجن وأيوا ونورث كارولاينا وجورجيا وفلوريدا، إضافة إلى قيام حملته الانتخابية بأنشطة دعاية في بنسلفانيا وويسكونسن. فيما انتقل منافسه إلى بنسلفانيا التي يرجح أن تكون الفيصل في تحديد الفائز.

ودعا ترامب مؤيديه إلى توخي أقصى درجات الحيطة لمنع ما وصفه بـ«تزوير نتائج التصويت»، مبدياً قناعته بالفوز بـ«موجة حمراء عظمى». وانتقد قرار المحكمة العليا الذي يمنع بعض الولايات، منها بنسلفانيا وويسكونسن ونورث كارولاينا، من بدء فرز الأصوات التي تم الإدلاء بها عبر البريد قبل يوم الاقتراع العام، ويسمح لها بمواصلة الفرز في الأيام اللاحقة، محذراً من أن هذا القرار يمهد طريقاً للتلاعب على نطاق واسع بالنتائج، وقائلاً «إن حالة من الفوضى ستعم البلاد، وأموراً سيئة للغاية قد تحدث إذا لم يتم تحديد الفائز بالانتخابات ليلة التصويت».

كما اتهم ترامب، منافسه بايدن، بالرغبة في إغلاق الولايات المتحدة لمدة قد تصل إلى سنوات عدة، بذريعة مكافحة جائحة «كورونا». وكتب على صفحته في «تويتر»: «بايدن يريد إغلاق بلادنا لفترة قد تدوم بضع سنوات. مجنون! لن تكون هناك أي إغلاقات.. عودة أميركا العظمى قادمة!!».

في المقابل، ركز بايدن على الرعاية الصحية، مؤكداً أنه ساعد في إقرار قانون الرعاية الصحية المعروف باسم «أوباما كير» قبل عشرة أعوام، الذي وسع الحماية الصحية، وقال: «كرئيس، سأبني اقتصاداً يكافئ العمل وليس الثروة فقط»، وأضاف: «لقد كان إيماني مصدر عزاء لا يضاهى في أوقات الحزن ومصدر إلهام يومياً في التصدي لإساءة استخدام السلطة بجميع أشكالها». في وقت زارت المرشحة الديمقراطية لمنصب نائب الرئيس كامالا هاريس ولاية فلوريدا لتشجيع الناخبين على التوجه إلى مراكز الاقتراع في وقت مبكر. وأعلن فريق بايدن أنه سيوّجه كلمة «إلى الأمة» مساء يوم الانتخابات.

ويحتفظ بايدن بتقدم قوي على مستوى البلاد على ترامب بنسبة 51 بالمئة مقابل 43 بالمئة، وكذلك في ولايات حاسمة مثل بنسلفانيا وميشيجن وويسكونسن. لكن استطلاعات الرأي أشارت أيضاً إلى أن السباق لا يزال غير محسوم في فلوريدا ونورث كارولاينا وأريزونا. وكشف استطلاع جديد أجرته واشنطن بوست و«إيه بي سي نيوز» ارتفاع حظوظ ترامب للفوز بولاية ثانية، إذ يتقدم على بايدن في فلوريدا الحاسمة بنسبة 50% مقابل 48%، في مقابل تقدم بايدن في بنسلفانيا 51% مقابل 44%. وقالت مصادر، إنه حتى من دون ميشيجن وويسكونسن، يمكن لترامب الفوز مرة أخرى إذا احتفظ بجميع الولايات الأخرى التي فاز بها عام 2016. ‭‭‭

وأفاد نتائج استطلاع آخر بالتعاون بين صحيفة «نيويورك تايمز» وكلية سيينا بولاية نيويورك، عن تقدم بايدن على ترامب في عدد من الولايات المتأرجحة، التي يمكن أن تحسم الانتخابات غداً وهي بنسلفانيا وفلوريدا وأريزونا وويسكونسن. واعتبرت «نيويورك تايمز» أن فرص بايدن تتعزز كذلك في ضوء الإقبال الكبير من جانب الأميركيين على التصويت مبكراً، بعدد فاق 93 مليون ناخب.