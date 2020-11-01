استطلاع جديد لـ«تريندز»: 53 % يؤيدون ترامب مقابل 44% لبايدن

أبوظبي (الاتحاد)

أظهرت نتائج استطلاع للرأي أجرته إدارة «الباروميتر العالمي» التابعة لـ«مركز تريندز للبحوث والاستشارات»، حول الانتخابات الرئاسية الأميركية، تأييد 53 % من المشاركين، المرشح الجمهوري دونالد ترامب، مقابل 44 % للمرشح الديمقراطي جو بايدن، وعزت ذلك إلى أن سياسات الأول، اتسمت بالجرأة والواقعية والعمل على إيجاد حلول لأزمات المنطقة، بينما لم يقدم الثاني أي رؤى جديدة مغايرة لسياسات الرئيس السابق باراك أوباما خاصة فيما يتعلق بالشرق الأوسط.

وحلت أزمة جائحة «كوفيد - 19» في مقدمة القضايا الأكثر تأثيراً في قرارات الناخبين الأميركيين، بنسبة 37 %، تليها القضايا الاقتصادية بنسبة 35 %، ثم السمات الشخصية لكلا المرشحين بنسبة 18 %، وأخيراً قضايا السياسة الخارجية 10 %. كما أظهرت نتائج الاستطلاع أن الغالبية العظمى من المشاركين (64 %) يتوقعون حدوث تغيير كبير في السياسة تجاه الشرق الأوسط في حال فوز بايدن.

وجاءت قضية إيران في مقدمة القضايا التي يُتوقع أن تشهد تغييراً أكبر في حال فوز بايدين، بنسبة 55 % تليها قضية عملية السلام بنسبة 20 %، ثم قضايا «الإسلام السياسي» بنسبة 19 %، وتركيا بنسبة 6 %. وهذا التغيير يمكن تفسيره بالنظر إلى أنه كثيراً ما انتقد المرشح الديمقراطي سياسات الرئيس ترامب الخارجية، خاصة فيما يتعلق بإيران والاتفاق النووي الذي يؤيد عودة الولايات المتحدة إليه وتخفيف العقوبات المفروضة على النظم الإيراني. كما أن بايدن يتبنّى سياسات أوباما من حركات الإسلام السياسي وفي مقدمتها جماعة «الإخوان». وشملت عينة الاستطلاع 560 فرداً تم التواصل معهم من خلال قواعد البيانات المتوافرة لدى المركز ووسائل التواصل الاجتماعي. كما تم اللجوء إلى تقنية عينة «كرة الثلج» بحيث إن كل فرد يتم التواصل معه يقوم بدوره بإرسال رابط الاستبيان إلى معارفه للحصول على المزيد من الاستجابات.