السعودية تعلن عن وصول أول فوج من معتمري الخارج قادمين من اندونيسيا وباكستان

استقبل الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن وزير الحج والعمرة السعودي ، بمطار الملك عبد العزيز بجدة اليوم أول فوج من معتمري الخارج قادمين من إندونيسيا وباكستان.

وأكدت وزارة الحج والعمرة أن المعتمرين سيخضعون فوراً للعزل الطبي الذي سيستمر ثلاثة أيام قبل أداء مناسك العمرة في فنادق مؤهلة، حيث قامت الوزارة بوضع المعايير والضوابط لجميع مزودي الخدمات وشركات العمرة لضمان تطبيق أقصى معايير الإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة من وزارة الصحة.