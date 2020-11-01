الجزائر تسجل 330 إصابة جديدة بكورونا



رصدت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر، اليوم الأحد، 330 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة بزيادة 39 إصابة عن حصيلة اليوم السابق، ليصل مجموع الإصابات 58 ألفاً و272.

وأعلن جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا عن رصد 9 وفيات جديدة، بزيادة حالة عن يوم أمس، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 1974.

بالمقابل أشار إلى تعافي 194 مريضاً ليصل عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 40 ألفاً و395.