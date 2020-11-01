قبل يوم الانتخابات.. ترامب وبايدن ينشران عدداً كبيراً من التغريدات



نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومنافسه المرشح الديمقراطي جو بايدن عدداً كبيراً من المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، قبل يومين من الانتخابات.

وكانت الرسالة التي يرغب ترامب في توصيلها عبر «تويتر» أنه المرشح الأفضل للاقتصاد، وهدد بأن بايدن سيبدأ عمليات إغلاق.

وقال ترامب: «بايدن يريد إغلاق بلادنا، ربما لسنوات. مجنون! لن يكون هناك أي إغلاق. إن العودة الأميركية العظيمة تجري حالياً».

يشار إلى أن بايدن يتخذ نهجاً أكثر حذراً تجاه جائحة فيروس كورونا، بينما يضغط ترامب نحو إعادة فتح الاقتصاد، قائلاً إنه يجري تطوير أدوية ولقاحات.

وتسجل الولايات المتحدة أرقاماً قياسية جديدة في عدد حالات الإصابة اليومية، مع ارتفاع عدد الوفيات والإدخال إلى المستشفيات أيضاً.

وركزت رسالة بايدن على الرعاية الصحية، مؤكداً أنه ساعد في إقرار قانون الرعاية الصحية المعروف باسم «أوباما كير» قبل عشرة أعوام، الذي وسع الحماية الصحية.

وقال بايدن: «كرئيس، سأبني اقتصاداً يكافئ العمل، وليس الثروة فقط».

وسيشارك ترامب في فعاليات انتخابية في خمس ولايات على الأقل اليوم الأحد، بينما سيركز بايدن على بنسلفانيا، وهي من الولايات الحاسمة التي يتطلع كل من المرشحين للفوز بها.



