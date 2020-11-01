عالمة فيروسات ألمانية تبرر استئناف مسابقة دوري كرة القدم

بررت أولريكه بروتسر، عالمة الفيروسات في الجامعة التقنية في مدينة ميونيخ جنوبي ألمانيا، استئناف بطولة الدوري الألماني لكرة القدم أثناء جائحة كورونا.

وفي مقابلة مع محطة تلفزيون سكاي، قالت بروتسر: «لم تكن كرة القدم، في ظل التدابير التي نطبقها في الوقت الراهن، محركاً للجائحة، غير أنه لا ينبغي نسيان أن انتشار الفيروس بدأ في إيطاليا خلال مباراة كرة قدم. لكن في ظل هذه التدابير الاحترازية، لم يعد هناك محرك (للجائحة)، ولهذا فقد صدر القرار في النهاية بالسماح باستمرار مسابقة كرة القدم على هذا النحو».

وفي السياق نفسه، أكد ماكس إبيرل، المدير الرياضي لنادي بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني لكرة القدم أن رد فعل قطاع كرة القدم كان جيداً إبان فترة التوقف الأولى في الربيع الماضي «فقد أظهر هذا الأمر مدى الانضباط الذي تصرف به القطاع، كما أننا ممتنون أيضا بالسماح لنا باللعب».

وأضاف «علينا الآن جميعاً أن نقف معاً متضامنين من أجل الخروج من الجائحة».



