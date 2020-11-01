قتيلان وخمسة‭‬ مصابين في حادث طعن في كندا



قالت الشرطة ووسائل إعلام محلية إن اثنين على الأقل قُتلا وأصيب خمسة آخرون، بعد تعرضهم للطعن على يد رجل يرتدي ملابس ترجع للعصور الوسطى، بالقرب من منطقة بارلمنت هيل في مدينة كيبيك الكندية، في وقت متأخر مساء أمس السبت.

وقالت شرطة مدينة كيبيك إنها اعتقلت مشتبهاً به في وقت مبكر اليوم الأحد، وإن الدلائل الأولية تشير إلى أن دوافعه كانت شخصية ولم تكن له أي دوافع أخرى.

وأضافت، في تغريدات على تويتر، أن الوضع تحت السيطرة، لكنها طلبت من سكان المناطق القريبة البقاء في منازلهم، حيث لا يزال التحقيق جارياً.

وكانت الشرطة قد قالت في وقت سابق، إنها تبحث عن رجل يرتدي ملابس ترجع للعصور الوسطى ويحمل سلاحاً حاداً وتسبب في سقوط «ضحايا كثيرين».

ونقلت قناة سي.بي.سي نيوز عن إتيان دويون المتحدث باسم الشرطة قوله، إن قتيلين سقطا ونُقل خمسة أشخاص للمستشفى.



