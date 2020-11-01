السعودية تسجل 374 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، تسجيل 18 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بـ«كورونا» إلى 5420 حالة.

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي اليوم الأحد، إلى تسجيل 374 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 347 ألفاً و656 حالة.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 394 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 334 ألفاً و236.