ألمانيا تعلن ولاية شمال الراين منطقة خطر بالنسبة لانتشار «كورونا»



أعلن معهد «روبرت كوخ» الألماني، اليوم الأحد، أن ولاية شمال الراين-فيستفاليا بأكملها تعد حالياً منطقة خطر فيما يتعلق بنسبة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» بها.

وأعلن المعهد، على موقعه الإلكتروني اليوم الأحد، أن مدينة زوست الواقعة بالولاية تجاوزت معدل 50 إصابة جديدة لكل 100 ألف شخص من سكان المدينة خلال أسبوع- وبذلك صارت الولاية بأكملها على الخريطة باللون الأحمر أو الأحمر الفاتح، وهو ما يشير إلى خطورة انتقال الفيروس بها.

وبحسب إحصائية المعهد، تشهد مدينة ديوسبورج بالولاية وضعاً محتدماً للغاية.

وأعلن معهد «روبرت كوخ» الألماني في وقت سابق، اليوم الأحد، أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت 14177 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» في غضون يوم واحد.

وأوضح المعهد اليوم أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في ألمانيا بلغ حتى الآن 532930 إصابة منذ بدء تفشي الفيروس.



