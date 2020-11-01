البديل الألماني يدرس المطالبة بصرف دخل أساسي للألمان فقط

يعتزم حزب «البديل من أجل ألمانيا» التشاور خلال مؤتمره العام المزمع انعقاده في مدينة كالكار، حول إعداد نموذج للمطالبة بصرف دخل أساسي من الدولة للألمان فقط، مع استثناء الأجانب المقيمين.

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن زعيمي الحزب، تينو شروبالا، ويورج مويتن، كانا من ضمن الأشخاص الذين أعدوا طلباً بهذا الخصوص.

وقد تم تسليم الطلب رسمياً إلى المقر الرئيسي للحزب، الخميس الماضي.

غير أنه لا يزال من المشكوك فيه ما إذا كان من الممكن أن ينعقد المؤتمر في ظل المرسوم الجديد الخاص بالحماية من فيروس كورونا، والصادر عن سلطات ولاية شمال الراين ويستفاليا (التي تقع بها كالكار).

وينص الطلب على حصول كل مواطن ألماني يقيم بشكل دائم في ألمانيا على 500 يورو شهرياً من الدولة منذ ولادته.

كما ينص الطلب أيضاً على أنه في حال كان المواطن يتقاضى دخلاً كافياً، فإنه لن يحصل على هذه الإعانة وإنما سيتم تخفيض ضريبة الدخل السنوي له، وذلك على غرار ما يحدث في إعانة رعاية الأطفال.

ومن المنتظر، وفقاً للخطط الحالية، أن يبت مندوبو الحزب في الطلب، وذلك خلال المؤتمر الذي سينعقد نهاية نوفمبر الجاري في كالكار، ويتضمن الطلب دعوة إلى تشكيل لجنة تحر في البرلمان لدراسة نماذج التأمين الاجتماعي، كما أعرب معدو الطلب أيضاً عن تأييدهم لاختبار نموذجهم في مشاريع تجريبية.



