مقتل 3 رجال شرطة في انفجار غرب أفغانستان



قتل ثلاثة رجال شرطة على الأقل وأصيب شخصان آخران، أحدهما مدني، في انفجار وقع بالقرب من نقطة تفتيش تابعة للشرطة في مدينة هيرات، عاصمة الإقليم الذي يحمل نفس الاسم، صباح اليوم الأحد، طبقاً لما ذكره مسؤولون محليون.

ونقلت قناة «طلوع نيوز» التلفزيونية الأفغانية، اليوم، عن المتحدث باسم شرطة هيرات، عبد الأحد والي زاده قوله، إنه تم زرع القنبلة على متن دراجة بخارية وانفجرت بالقرب من نقطة تفتيش تابعة للشرطة.

وقال شهود عيان: إن العشرات من المتاجر والمنازل القريبة لحقت بها أضرار في الانفجار.

ولم تعلن أي جماعة، بما في ذلك حركة طالبان، مسؤولتها عن الانفجار.