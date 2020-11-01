إسرائيل تبدأ الاختبارات السريرية على لقاح ضد كورونا

تبدأ وزارة الصحة الإسرائيلية اعتبارا من اليوم إجراء التجارب السريرية على لقاح أعده المعهد البيولوجي الإسرائيلي لمكافحة فيروس كورونا.

وستتم هذه الاختبارات في اثنين من المستشفيات الإسرائيلية وهي مستشفى هداسا - عين كارم" في القدس ومستشفى "شيبا" التابع للمركز الطبي "تل هاشومير" في تل ابيب.

وقالت مصادر إسرائيلية للاذاعة العبرية الرسمية إن الدفعة الأولى من هذه التجارب ستتم بمشاركة ثمانين متطوعا.

وتفيد مصادر في وزارة الصحة الإسرائيلية بأن التجارب السريرية للقاح الجديد ستشمل في هذه المرحلة نحو 30 ألف شخص.