فرنسا.. توقيف مشتبهين جديدين في هجوم نيس

اعتقل رجلان يبلغان من العمر 25 و63 عاما، ما يرفع عدد الأشخاص الموقوفين لدى الشرطة إلى ستة في إطار قضية الهجوم بالسكين في كنيسة في نيس (جنوب شرق فرنسا) وفق ما قال مصدر قضائي الأحد.

وأوضح المصدر أن الرجلين اعتقلا في وقت متأخر من بعد ظهر السبت في منزل شخص أوقف قبل ساعات قليلة.

وكان مشتبه فيه أول يبلغ من العمر 47 عاما أوقف الخميس بعدما ظهر إلى جانب المهاجم في لقطات لكاميرات المراقبة عشية الهجوم.

واعتقل المشتبه فيه الثاني والبالغ من العمر 35 عاما في نيس مساء الجمعة وأوقف على ذمة التحقيق.

والسبت أعلن مصدر قضائي فرنسي اعتقال شخص ثالث مقرب من المشتبه به الثاني، وهو أوقف بدوره على ذمة التحقيق في قضية هجوم نيس.

وكان المشتبه فيه الثالث البالغ 33 عاما موجودا خلال تفتيش عناصر الشرطة مساء الجمعة لمنزل المشتبه فيه الثاني وهو قريبه.

ولم يتمكن المحققون من أخذ إفادة العيساوي البالغ من العمر 21 عاما والذي أصيب بجروح خطيرة برصاص الشرطة بعد تنفيذ الهجوم.



