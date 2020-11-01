إقلاع أول رحلة رسمية من مطار برلين الجديد

أقلعت أول رحلة رسمية اليوم الأحد من مطار العاصمة الألمانية الجديد.

وأقلعت الطائرة صباح اليوم من المطار الواقع في منطقة شونفلد بالعاصمة برلين وعلى متنها 64 مسافرا ووجهتها هي مطار جاتويك بالعاصمة البريطانية لندن.

وبشكل إجمالي هناك 23 رحلة إقلاع وهبوط مدرجة على جدول المطار اليوم، من بينها مثلا رحلات من وإلى زيورخ وكذلك من إلى اسطنبول.

وقال رئيس المطار إنجلبرت لوتكه دالدروب: "يعد ذلك بالنسبة لنا يوما عظيما... لقد عملنا لفترة طويلة على أن يتسن لنا استقبال ركاب هنا"، لافتا إلى أن أزمة كورونا تسببت في عدم وصول الأعداد إلى الأرقام المتوقعة.

يشار إلى أنه تم افتتاح المطار الجديد المعروف أيضا باسم مطار فيلي برانت أمس السبت.

وفي الوقت الحاضر تستخدم الطائرات مسارات الإقلاع والهبوط الخاصة بمطار شونلفلد القديم بالعاصمة برلين وهو جزء من المطار الجديد. وسوف يتم تشغيل مسار الإقلاع والهبوط المبني حديثا يوم الأربعاء القادم.