ارتفاع حصيلة زلزال ضرب تركيا واليونان إلى 49 قتيلاً

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية اليوم الأحد ارتفاع عدد ضحايا زلزال إزمير إلى 49 قتيلا.

ولا يزال 214 من المصابين يتلقون العلاج، وفقا لما نقلته وكالة "الأناضول" التركية عن الإدارة.

وكانت الإدارة أعلنت أن المئات من المصابين استكملوا العلاج بالفعل.

وتقع إزمير على خط صدع زلزالي نشط. وكان الصدع الزلزالي الرئيسي في شمال الأناضول قد تسبب في زلزال مميت بالقرب من اسطنبول في عام 1999 ، ما أسفر عن مقتل أكثر من 17 ألف شخص.