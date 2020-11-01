زلزال بقوة 6 درجات يضرب شرق إندونيسيا

أعلنت وكالة الجيوفيزياء وعلم المناخ اليوم الأحد أن زلزالا بقوة ست درجات على مقياس ريختر ضرب شرق إندونيسيا صباح اليوم.

وقال رحمت تريونو مدير مركز الزلازل وموجات المد العاتية "تسونامي" بالوكالة في بيان إن مركز الزلزال يقع على بعد 234 كيلومترا غرب بلدة ساوملاكي في جزيرة يامدينا في إقليم مالوكو، ووقع على عمق 197 كيلومترا في بحر باندا بشرق إندونيسيا.

وقد وقع الزلزال الساعة الثانية عشرة و ثلاثة وأربعين دقيقة بالتوقيت المحلي ( 0443 بتوقيت جرينتش)، ولكن قوته لن تؤدي لحدوث تسونامي، ولم ترد تقارير فورية حول وقوع إصابات أو أضرار مادية.