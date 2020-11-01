زلزال قوي يضرب كوستاريكا

ضرب زلزال بقوة 5.7 درجات على مقياس ريشتر جزءا كبيرا من أراضي كوستاريكا مساء السبت، لكن لم يتم الإبلاغ حتى الآن عن ضحايا أو أضرار.

وحدد مركز الزلزال الذي وقع السبت عند الساعة 23,01 (05,01 ت غ الأحد)، في تيباس بشمال مقاطعة العاصمة سان خوسيه.

ويقع مركز الزلزال على عمق 77 كيلومترا وهو ما يفسر عدم وجود أضرار في واحدة من المناطق الأكثر اكتظاظا بالسكان في البلاد.



