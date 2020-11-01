إصابات كورونا حول العالم تصل إلى 45.8 مليون حالة

بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد19- على مستوى العالم 45 مليونا و 821 ألفا و 544 حالة حتى الساعة 1819 بالتوقيت العالمي، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وتسبب كوفيد19- في وفاة مليون و192 ألفا و217 شخصا حتى الآن.