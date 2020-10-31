انطلاق التصويت في الاستفتاء على الدستور الجزائري بالخارج

الجزائر (وكالات)

انطلقت، أمس، عملية التصويت في الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور الجزائري بالخارج.

وذكرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، في بيان صحفي، أن مكاتب التصويت التابعة للدوائر الدبلوماسية والقنصلية بالخارج، فتحت أبوابها أمام الجاليات الجزائرية في دول: الإمارات والعراق، وسوريا، والسعودية، والكويت، وقطر، ومصر، والبحرين، وسلطنة عمان، وروسيا، والنيجر، والمكسيك.

وتتواصل عملية الاستفتاء في المكاتب المتنقلة بأقصى الجنوب في كل من ولايات أدرار، والأغواط، وبشار، وتمنراست، ورفلة، وإليزي، وتندوف، الوادي والنعامة. وأعلنت سلطة الانتخابات أن نسبة المشاركين بالاستفتاء في المكاتب المتنقلة في يومها الأول بلغت 11 بالمئة.