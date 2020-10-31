تحرير رهينة أميركي في نيجيريا

واشنطن (وكالات)

تمكنت القوات الأميركية من تحرير مواطن أميركي كان يحتجزه مسلحون رهينة، وفق ما كشف جوناثان هوفمان، مساعد وزير الدفاع الأميركي للشؤون العامة.

وجاء في بيان لهوفمان، أن تحرير المواطن الأميركي جاء ضمن عملية إنقاذ رهائن نفذتها القوات الأميركية، أمس، في شمال نيجيريا.

وأضاف البيان أن الأميركي المحرر في أمان، وهو الآن تحت رعاية وزارة الخارجية الأميركية، ولم يصب أي من أفراد الجيش الأميركي خلال العملية.

وتتكرر عمليات احتجاز رهائن مقابل دفع فديات باهظة في نيجيريا، في مناطق تتعرض لهجمات دامية يشنها عناصر «بوكو حرام» وتنظيم «داعش» في أفريقيا.

وبحسب الأمم المتحدة، قتل 12 عاملاً في المجال الإنساني في البلاد في عام 2019، واثنان منهم رهائن لدى الإرهابيين. وأسفر النزاع مع «بوكو حرام» و«داعش» في غرب أفريقيا عن مقتل 35 ألف شخص، ونزوح نحو مليونين منذ عام 2009.