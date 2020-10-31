العراق ومصر يوقعان 15 مذكرة تفاهم وبرنامج تعاون

بغداد (الاتحاد)

وقّع العراق، أمس، 15 مذكرة تفاهم وبرنامج تعاون مع مصر، في مجالات مختلفة، في مراسم رسمية جرت بحضور رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، ورئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.

وذكر المكتب الإعلامي للكاظمي أن «العراق وقّع 15 مذكرة تفاهم وبرنامج تعاون مع مصر، في مجالات مختلفة، حيث وقّعا محضر اللجنة العليا العراقية - المصرية المشتركة». وأضاف البيان، أن «مراسم الحفل الرسمية تضمنت التوقيع على عدة مذكرات تفاهم وبرامج تعاون وبروتوكولات، في مجالات النقل والموارد المائية والصحة والبيئة والعدل والاستثمار والإسكان والإعمار والصناعة والتجارة والمالية».

وعقدت الحكومتان العراقية والمصرية جولة مباحثات رسمية أمس، برئاسة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ونظيره المصري مصطفى مدبولي، وذلك في إطار أعمال اللجنة العليا العراقية المصرية المشتركة.

ونقلت الحكومة العراقية في بيان عن الكاظمي رغبته في الارتقاء بمستوى العلاقات الاستراتيجية مع مصر وبما يخدم مصلحة البلدين فضلاً عن إشادته بموقف مصر الداعم للعراق في حربه ضد تنظيم «داعش».

ولفت البيان إلى أن المباحثات ركزت على مناقشة تعزيز التعاون بين البلدين في العديد من القطاعات لاسيما الاقتصادية والاستثمارية بما يسهم في النهوض بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين.

وكان مدبولي قد وصل إلى العراق على رأس وفد حكومي رفيع في زيارة رسمية في وقت سابق أمس، حيث جرى له استقبال رسمي في القصر الحكومي ببغداد.