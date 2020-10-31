السيسي: عدم الاستقرار مدمّر للدول ومستقبلها

شرم الشيخ (الاتحاد)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن نتائج عدم الاستقرار مدمرة للدول ومستقبلها، جاء ذلك خلال افتتاح السيسي جامعة الملك سلمان في شرم الشيخ وفرع الجامعة في رأس سدر.

وأكد السيسي أن عدم الاستقرار الذي شهدته البلاد نتيجة أحداث عام 2011 كان له تأثير سلبي على كافة القطاعات، مشيراً إلى تدمير أكثر من 75 كنيسة قامت الدولة بترميمها.

وقال: «طالما الاستقرار موجود نستطيع تجاوز أي تحد ونكمل مسيرتنا وننجح فيها وعدم الاستقرار له ثمن كبير جداً».

وقال الرئيس المصري إن «حجم التكلفة المالية لكافة المشروعات خلال السنوات الست في سيناء تتراوح بين 600 و700 مليار جنيه».

وأوضح أن مصر لديها حاليا 72 جامعة وتخطط لأن يكون لديها 125 جامعة في عام 2032، لسد الفجوة الموجودة حالياً بين تعداد السكان وعدد الجامعات بواقع جامعة لكل مليون نسمة، مشيراً إلى أن الجامعات الجديدة تنفذ بمواصفات ومعايير عالمية لتحقيق هدف تطوير منظومة التعليم. وافتتح السيسي خلال زيارته لشرم الشيخ ثلاثة متاحف، هي كفر الشيخ، وشرم الشيخ، ومتحف المركبات الملكية بعد تطويرها.

وافتتح الرئيس المصري كذلك عدداً من المشروعات التنموية في سيناء شملت «مطار البردويل الدولي، طريق النفق – رأس النقب، محطة تحلية مياه البحر بالعريش، محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمدينة الطور، التجمع التنموي أبو رصاصة، التجمع التنموي النثيلة 1-3، وتجمع طيبة التمد».