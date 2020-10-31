إعادة تسيير دوريات حدودية مشتركة بين مصر والسودان

القاهرة (الاتحاد)

كشفت مصادر مصرية عن كواليس المناقشات والمشاورات بين الوفد العسكري المصري ونظيره السوداني في الخرطوم، موضحةً أنها شملت إعادة تسيير دوريات عسكرية وأمنية مشتركة في المناطق الحدودية بين البلدين، وذلك لمنع تسلل العناصر الإرهابية وعمليات الهجرة غير الشرعية.

ولفتت المصادر لـ«الاتحاد» أن الوفد العسكري المصري ضم قائد قوات حرس الحدود المصري اللواء أركان حرب أيمن شحاته وكذلك شخصيات عسكرية رفيعة من المخابرات الحربية بقيادة رئيس أركان حرب الجيش المصري الفريق محمد فريد، وسيتم التطرق فى المناقشات الذي بدأها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان لمناقشة التبادل العسكري بين الجانين في سبل مكافحة الإرهاب وتسليم عناصر إخوانية هربت للسودان بعد الكشف عن خلية الكويت وتم تتبعها.