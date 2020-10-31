أرمينيا وأذربيجان تتبادلان الاتهامات مجدداً حول الهجمات في قره باغ



تبادلت أرمينيا وأذربيجان الاتهامات مجددا بقصف مناطق سكنية، اليوم السبت، في انتهاك لاتفاق تجنب الاستهداف المتعمد للمدنيين في جيب ناجورنو قره باغ الجبلي ومحيطه.

وأعلن الجانبان عن تعرض مناطق سكنية للقصف بعد ساعات من أحدث اتفاق على إنهاء الصراع، والذي تم التوصل إليه بعد محادثات في جنيف بين وزيري خارجية البلدين ومبعوثين من فرنسا وروسيا والولايات المتحدة.

وقال جهاز خدمة الطوارئ والإنقاذ في ناجورنو قره باغ: إن السوق المركزي في ستيباناكيرت، كبرى مدن الإقليم، تعرض لإطلاق نار، وإن أجزاء كبيرة منه احترقت.

وقالت شوشان ستيبانيان المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأرمينية: إن عدداً من المدنيين أصيبوا في هجمات على مدينة شوشي الاستراتيجية على بعد 15 كيلومتراً جنوبي ستيباناكيرت.

وقتل ما يزيد على 1000 مقاتل من جيش ناجورنو قره باغ. ولم تكشف أذربيجان عن خسائرها العسكرية، لكن روسيا قدّرت أن ما يصل إلى 5000 قتيل سقطوا من الجانبين.



