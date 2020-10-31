الجزائر تسجل 291 إصابة جديدة بفيروس كورونا



أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر، اليوم السبت، تسجيل 291 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بتراجع 28 حالة عن حصيلة اليوم السابق، ليصل مجموع الإصابات في البلاد إلى 57 ألفاً و942، منذ اكتشاف أول حالة نهاية فبراير الماضي.

وكشف جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا في الإيجاز الصحفي اليومي، عن رصد 8 وفيات جديدة بزيادة حالة واحدة عن يوم أمس، ليبلغ بذلك إجمالي الوفيات 1964.

كما نوه فورار بشفاء 187 حالة جديدة، ليصل عدد المرضى الذين تعافوا من الوباء إلى 40 ألفاً و261.

