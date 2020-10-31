جونسون سيفرض عزلاً عاماً حتى 2 ديسمبر

قال المحرر السياسي لمحطة (آي.تي.في)، اليوم السبت، إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سيفرض عزلاً عاماً لمدة شهر في إنجلترا حتى الثاني من ديسمبر.

وقال روبرت بيستون: إن السلطات ستطلب من جميع المتاجر باستثناء الأساسية الإغلاق، ولن يصبح باستطاعة الناس الالتقاء بأسرهم أو أصدقائهم في الأماكن المغلقة. وقال: إن المدارس والجامعات والمحاكم ستظل مفتوحة.