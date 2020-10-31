الشرطة الفرنسية: إصابة كاهن في إطلاق نار وفرار المهاجم



أصيب كاهن أرثوذكسي بالرصاص في مدينة ليون الفرنسية، ولاذ المهاجم بالفرار، بحسب ما نقلته قناة «فرانس 24» عن الشرطة، مساء اليوم السبت.

وأوضحت أن الكاهن يحمل الجنسية اليونانية وتعرض لإطلاق نار باستخدام بندقية صيد بمدينة ليون شرق البلاد، وأشارت إلى أنه «في وضعية حرجة» الآن.

وتعرض الكاهن لإطلاق النار مرتين، بينما كان يغلق الكنيسة، ويتلقى العلاج في الموقع من إصابات تهدد حياته، حسب المصدر نفسه.

ويأتي الهجوم بعد أيام من حادث طعن مميت في نيس عندما قتل مشتبه به ثلاثة أشخاص في كنيسة.