الأردن يسجل 3301 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم السبت عن تسجيل 3301 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 72607 حالة.

وقالت الوزارة في الموجز الإعلامي اليومي إنه تم تسجيل 57 حالة وفاة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 829 حالة، بحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 103 حالات شفاء في المستشفيات المعتمدة، إضافة إلى إجراء 22513 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوص التي أجريت منذ بدء الجائحة وحتى الآن مليوناً و860 ألفاً و376 فحصاً.