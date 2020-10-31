البنك المركزي الأوروبي يعلن حزمة قرارات بشأن دعم الاقتصاد



قال فابيو بانيتا، عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، اليوم السبت، إنه بإمكان السلطات الأوروبية أن «تفعل أي شيء» للمساعدة في تعزيز الاقتصاد، مشيراً إلى أن هناك قرارات متوقعة بهذا الشأن خلال الأسابيع المقبلة.

وأضاف: «لا أعلم ما سنفعله، ولو أعلم لن أقوله»، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأوضح أن كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، قالت الخميس، إن هناك «القليل من الشك» في أن صانعي السياسة سيوافقون على توفير المزيد من التحفيز للاقتصاد في ديسمبر مع تسارع وتيرة الإصابات بفيروس كورونا والإغلاق في جميع أنحاء أوروبا.

وأشار إلى أن التحركات التالية للبنك المركزي الأوروبي ستوجهها الجائحة، موضحاً أنه يتم تنسيق السياسة المالية والنقدية الأوروبية بشكل جيد أثناء الأزمة.



